Башкирские фигуристы выявили лучших на первенстве республики

Башкирские фигуристы завершают соревновательный сезон. В Уфе состоялось первенство Республики, а также городской старт памяти чемпиона Советского Союза по фигурному катанию Ивана Митрущенкова. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов: как начинающих, так и опытных.

Настрой на выступление запредельный. А иначе быть не может, ведь это заключительный республиканский старт в этом сезоне. А потому нужно выложиться на максимум.

Есения Анкудинова на льду с самого детства, и, конечно, юная фигуристка точно знает, как нелегко даются победы. За 4 года занятий Есения не раз поднималась на пьедестал почета. На уфимском старте спортсменку подвело падение. Сдержать слез не удалось, но рядом мощная группа поддержки.

Мне нравится лёд, коньки, потому что у меня папа хоккеист, я была маленькая, я с мамой всегда ходила на хоккей. Мне понравился этот вид спорта, и я решила, что я тоже буду как папа. Есения Анкудинова, участница Первенства Республики Башкортостан по фигурному катанию

На первенство в Уфу приехали фигуристы из 8 городов Республики, где активно развивается эта дисциплина. По итогам республиканского старта будет сформирована сборная Башкортостана для участия на всероссийских соревнованиях в следующем сезоне.

Также в рамках Республиканского первенства прошел городской старт памяти чемпиона СССР, уроженца города Уфы — Ивана Митрущенкова. В ТУРНИРЕ выступили начинающие фигуристы.

Хочу отметить, что с каждым годом у нас всё больше и больше участников, и по итогам этого сезона хочу сказать, что выполняют всё больше и больше нормативов, разрядов, как массовых в фигурном катании, так и в спортивном. КМС у нас с каждым годом всё больше и больше, увеличивается. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Башкортостан

В фигурном катании судьи оценивают не только сложность и выполнение элементов. Важным фактором может стать выбор костюма. Фигуристки выступают по программам, которые обкатывают месяцами. Сложность постепенно увеличивается. Так, Есения Витрик выступила в образе пирата.

Меня вдохновляет. Во-первых, еще мама занималась фигурным катанием. Этот спорт... Для меня он. Есения Витрик, участница Первенства Республики Башкортостан по фигурному катанию