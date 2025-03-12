Башкирские фигуристы выявили лучших на первенстве республики

Башкирские фигуристы завершают соревновательный сезон. В Уфе состоялось первенство Республики, а также городской старт памяти чемпиона Советского Союза по фигурному катанию Ивана Митрущенкова. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов: как начинающих, так и опытных.
Настрой на выступление запредельный. А иначе быть не может, ведь это заключительный республиканский старт в этом сезоне. А потому нужно выложиться на максимум.
Есения Анкудинова на льду с самого детства, и, конечно, юная фигуристка точно знает, как нелегко даются победы. За 4 года занятий Есения не раз поднималась на пьедестал почета. На уфимском старте спортсменку подвело падение. Сдержать слез не удалось, но рядом мощная группа поддержки.
На первенство в Уфу приехали фигуристы из 8 городов Республики, где активно развивается эта дисциплина. По итогам республиканского старта будет сформирована сборная Башкортостана для участия на всероссийских соревнованиях в следующем сезоне.
Также в рамках Республиканского первенства прошел городской старт памяти чемпиона СССР, уроженца города Уфы — Ивана Митрущенкова. В ТУРНИРЕ выступили начинающие фигуристы.
В фигурном катании судьи оценивают не только сложность и выполнение элементов. Важным фактором может стать выбор костюма. Фигуристки выступают по программам, которые обкатывают месяцами. Сложность постепенно увеличивается. Так, Есения Витрик выступила в образе пирата.
В этом сезоне в республике появилась секция синхронного катания. Башкирская команда «Ожерелье» уже дебютировала в соревнованиях. В апреле у башкирских фигуристов завершится соревновательный сезон.