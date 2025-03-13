В Туймазинском районе общественники проверили условия в колледжах

В Туймазинском районе провели мониторинг местных колледжей. Инициатором выступила Общественная палата Башкортостана. В центре внимания – питание в столовых и проживание в общежитиях колледжей.

В колледжах обучаются около 5 тысяч студентов, примерно пятая часть – льготники. Это сироты, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, студенты из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО.

Общежития в удовлетворительном состоянии, однако некоторые из них нуждаются в косметическом ремонте. В них есть необходимая инфраструктура: бытовые комнаты для стирки и сушки белья, душевые.