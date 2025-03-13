«Брат за брата»: друзья детства из Башкирии вместе несут службу в зоне СВО

С детского сада вместе. Друзья детства из села Чекмагуш решили вместе отправиться на СВО и сейчас служат в роте радиоэлектронной борьбы мотострелкового полка «Башкортостан». Вместе выходят на боевые задания и всегда прикрывают друг друга.

Детский сад, школа, работа. «Кеша» и «Шаймур» везде и всегда были вместе. Военные позывные — это прозвища еще с малых лет. Сейчас друзья живут в одном блиндаже, делят солдатскую кашу из одного котелка. Отправиться на СВО решили вместе.

Идея была общая. Мы же лесом занимались. Снабжали дровами семьи мобилизованных. Целый год почти. А потом решили сами поехать. Интересно стало, и долг перед отечеством. позывной «Кеша»

Он мой брат с детства. С садика начали вместе. Потом на северах. Везде вместе были. Потом он мне предложил сюда поехать, я говорю: «Поехали». Не смог его отпустить. В детстве он хороший был, но хулиганчик маленький. позывной «Шаймур»

На каждое боевое задание «Кеша» и «Шаймур» выходят вместе. Друзья служат в роте радиоэлектронной борьбы. На передовой стараются держаться ближе друг к другу, чтобы прикрыть товарища в случае необходимости.

Когда с ним еду, я не боюсь. Я знаю, что он меня прикроет. Уверенно еду с ним. Но волнуюсь, конечно, за друга. Не без этого уж. Даже если он на одной позиции, а я на другой, по рации узнаем, как друг у друга дела. позывной «Кеша»

Вместе с ними в блиндаже живут еще 6 человек, и все они родом из Чекмагушевского района. Многие были знакомы друг с другом еще на гражданке.

Ощущаю себя как дома. Как будто вышел во двор, к соседям зашел. Мы с ними постоянно на улице пересекались, я их знал на гражданке. позывной «Кобра»

Такое землячество придет сил, говорят бойцы. Любой возникающий вопрос они решают все вместе. Действия на передовой тоже отточены до автоматизма.

Мы сопровождаем самое основное штурмовиков. Также глушим небо от дронов для эвакуационных групп. В основном для штурмовых групп. Также, когда происходит ротация у батальона и роты, прикрываем тоже небо. Устанавливаем РЭБ для боевой техники, которая ездит на передовой. Они защищаются этим, нашими РЭБами. позывной «Морза»