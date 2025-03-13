«Брат за брата»: друзья детства из Башкирии вместе несут службу в зоне СВО

С детского сада вместе. Друзья детства из села Чекмагуш решили вместе отправиться на СВО и сейчас служат в роте радиоэлектронной борьбы мотострелкового полка «Башкортостан». Вместе выходят на боевые задания и всегда прикрывают друг друга.
Детский сад, школа, работа. «Кеша» и «Шаймур» везде и всегда были вместе. Военные позывные — это прозвища еще с малых лет. Сейчас друзья живут в одном блиндаже, делят солдатскую кашу из одного котелка. Отправиться на СВО решили вместе.
На каждое боевое задание «Кеша» и «Шаймур» выходят вместе. Друзья служат в роте радиоэлектронной борьбы. На передовой стараются держаться ближе друг к другу, чтобы прикрыть товарища в случае необходимости.
Вместе с ними в блиндаже живут еще 6 человек, и все они родом из Чекмагушевского района. Многие были знакомы друг с другом еще на гражданке.
Такое землячество придет сил, говорят бойцы. Любой возникающий вопрос они решают все вместе. Действия на передовой тоже отточены до автоматизма.
У бойцов из Чекмагуша есть традиция. Перед каждым выездом они поют песни под гитару. Это вдохновляет и помогает успокоить мысли. Допев куплет, Кеша и Шайнур помогают друг другу надеть бронежилеты, проверяют обмундирование и выдвигаются на очередное задание.