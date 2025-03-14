В Башкирии в этом году планируют ввести более 3 млн кв. метров жилья

Жилищное строительство в Башкортостане демонстрирует впечатляющие результаты. В 2022 году был достигнут новый исторический максимум – введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю регион уверенно держит седьмое место в общероссийском рейтинге и второе в Приволжье.
По программе «Стимул» с 2019 года введено 27 объектов из 33 предусмотренных. Оставшиеся 6 завершат в текущем году. Задача на 2025 – ввести не менее 3 млн 125 тыс. кв. метров. Наибольшие объемы ввода жилья – в Уфе, Уфимском районе, Иглинском районе, Стерлитамаке и Октябрьском.