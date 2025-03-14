В Уфу прибыла акция «Книжный поезд»

«Книжный поезд» прибыл в столицу Башкирии. Это акция, которая объединила более полусотни писателей. Они ездят по разным городам и участвуют в однодневных книжных фестивалях. Организаторами выступили РЖД и Министерство культуры страны. В списке остановок Уфа наряду с такими городами, как Москва, Волгоград, Санкт-Петербург.
В башкирской столице на встречу, которая состоялась в Национальной библиотеке, были приглашены члены Союза писателей России: поэт Владимир Кузьмичев и член Русского географического общества, бард Юрий Туманов. Беседа сопровождалась авторскими патриотическими песнями. К культурному событию через онлайн-трансляцию подключились жители других регионов страны.