В Уфу прибыла акция «Книжный поезд»

«Книжный поезд» прибыл в столицу Башкирии. Это акция, которая объединила более полусотни писателей. Они ездят по разным городам и участвуют в однодневных книжных фестивалях. Организаторами выступили РЖД и Министерство культуры страны. В списке остановок Уфа наряду с такими городами, как Москва, Волгоград, Санкт-Петербург.