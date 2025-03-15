В Уфе прошла встреча студентов медколледжа с военным медиком

Студенты Уфимского медицинского колледжа встретились с военным медиком. Врач с позывным «Усла» рассказала о боевых буднях. До заключения контракта она работала в поликлинике. Сейчас – начальник медицинского пункта.

На груди «Услы» медаль Шаймуратова и «За спасение погибавших». Перед отправкой на фронт прошла специальную военную подготовку. Не раз ей самой приходилось вытаскивать с поля боя раненых. Находясь в краткосрочном отпуске, решила исполнить свой гражданский долг и встретиться с молодежью.