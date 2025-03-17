Владимир Путин высоко оценил подвиг участников СВО из Башкирии

Владимир Путин выразил признание участникам специальной военной операции 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии из Башкирии, которые внесли значительный вклад в освобождение Курской области. Об этом Глава государства сообщил на совещании, проходившем на одном из командных пунктов Курской группировки.
В составе 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии служат мобилизованные военнослужащие из Башкирии. Среди них находится и Илья, сын ветерана специальной военной операции Павла Самойлина. Он отметил, что достижения бойцов на фронте стали возможны благодаря поддержке со стороны жителей республики.
В ноябре 2023 года Павел Самойлин отправился на службу по контракту в Донбасс. Он вял позывной «Кайтыр», что означает «вернётся». В октябре прошлого года боец благополучно вернулся домой в Уфу. За свое мужество Павел был награждён орденом Мужества указом Президента России. 21 октября Глава региона Радий Хабиров вручил ему орден генерала Шаймуратова.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).