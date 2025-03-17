Владимир Путин высоко оценил подвиг участников СВО из Башкирии

В этой части хотел бы, — вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, я слышу практически их каждый день, в последнее время и утром, и вечером, и вы назвали некоторые, — я всё-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху. «…» 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии «…». Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу»

Владимир Путин, Президент Российской Федерации