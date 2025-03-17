Жители Башкирии собрали гумпомощь для детских учреждений в ЛНР

Чужих детей не бывает. 27 районов Башкортостана собрали и отправили гуманитарную помощь детским и образовательным учреждениям подшефного города Красный Луч Луганской Народной Республики. Школьная мебель, интерактивные доски, наглядные пособия, ноутбуки, оргтехника. Общая стоимость оказанной помощи составила 3,3 миллиона рублей.

В состав гумпомощи также вошла школьная форма для первоклассников, игрушки для детских садов. А учебные материалы помогут быстрее интегрироваться в образовательную программу России, отметили учителя. Выпускникам станет легче готовиться к единому государственному экзамену.