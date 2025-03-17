В Башкирии выбрали лучших робототехников среди школьников

Победителя определяла не физическая сила, а сила ума. В Уфимском районе прошли состязания по робототехнике. Между собой соперничали учащиеся школ муниципалитета. В общей сложности было 52 участника. Им предстояло сразиться между собой в трёх номинациях. Прежде всего это интеллектуальное сумо, когда на борцовском ковре сильнейшего определяли сделанные школьниками роботы.
В гонках на радиоуправляемых автомобилях определялись самых быстрых. Организаторы состязаний, а это школа имени Сергея Ильина в селе Жуково, подготовили достаточно не маленькую трассу, размерами 9 на 18 метров.
Еще одна номинация — дрон-рейсинг. Управляя небольшими коптерами внутри помещения, участникам состязания предстояло пройти несколько препятствий. Кстати, здесь же ребятам показали мастер-класс по плетению антидроновых штор.