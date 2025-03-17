В Башкирии прошли соревнования по зимнему рыбатлону

В Нуримановском районе прошли соревнования по зимнему рыбатлону. Суть его в том, что участники и рыбачат, и бегут на лыжах. Команда состоит, соответственно, из двух человек: лыжника и рыбака. За полтора часа один должен поймать две любые рыбы, а второй пробежать два круга по 1,5 км.
Между ними несколько раз происходит передача эстафеты. Если рыбаки не поймали рыбу, то проходит общий масс-старт у лыжников. Ограничений по возрасту нет. В этот раз самому юному спортсмену было 9 лет, самому уже пошёл 8-й десяток. Рыбатлон придумали в Рязани, но вот уже четыре года он проходит летом и зимой в Башкортостане.
Всего участие приняли 30 команд. Многие спортсмены в рыбатлоне уже не первый год. И этот раз показал, что опыт решает многое.