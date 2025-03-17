В Башкирии прошли соревнования по зимнему рыбатлону

В Нуримановском районе прошли соревнования по зимнему рыбатлону. Суть его в том, что участники и рыбачат, и бегут на лыжах. Команда состоит, соответственно, из двух человек: лыжника и рыбака. За полтора часа один должен поймать две любые рыбы, а второй пробежать два круга по 1,5 км.

Между ними несколько раз происходит передача эстафеты. Если рыбаки не поймали рыбу, то проходит общий масс-старт у лыжников. Ограничений по возрасту нет. В этот раз самому юному спортсмену было 9 лет, самому уже пошёл 8-й десяток. Рыбатлон придумали в Рязани, но вот уже четыре года он проходит летом и зимой в Башкортостане.

Всего участие приняли 30 команд. Многие спортсмены в рыбатлоне уже не первый год. И этот раз показал, что опыт решает многое.

Я счастлив, потому что два года назад у меня был лыжник слабенький, но в этом году у меня лыжник из Уфы, очень сильный лыжник. Ну а то, что я думал поймать, я уже уверен был. Поэтому мы с ним договорились, что он бежать будет, а я ловить. И речка у меня знакома уже 60 лет, я хорошо на ней уже приспособился. А то, что клево здесь, да, клево здесь, хорошего нет, конечно…

Шамиль Султанов, победитель соревнований по рыбатлону
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