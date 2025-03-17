В Башкирии прошли соревнования по зимнему рыбатлону

Я счастлив, потому что два года назад у меня был лыжник слабенький, но в этом году у меня лыжник из Уфы, очень сильный лыжник. Ну а то, что я думал поймать, я уже уверен был. Поэтому мы с ним договорились, что он бежать будет, а я ловить. И речка у меня знакома уже 60 лет, я хорошо на ней уже приспособился. А то, что клево здесь, да, клево здесь, хорошего нет, конечно…

Шамиль Султанов, победитель соревнований по рыбатлону