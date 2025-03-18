В Башкирии из-за паводка перекрыто движение по некоторым дорогам

Паводковая ситуация продолжает вносить коррективы в маршруты движения транспорта. Зафиксированы 10 случаев затопления дорог регионального и межмуниципального значения в Альшеевском, Давлекановском, Чишминском, Чекмагушевском, Белорецком, Гафурийском, Салаватском и Аургазинском районах.
До 16 часов 19 марта продлено прекращение движения для любого транспорта в Кармаскалинском районе, на участке дороги Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма на мосту через р. Караелга. Также до вечера сегодняшнего дня нельзя будет проехать по участку дороги в Баймакском районе Серменево – Амангильдино – Баймак. И совсем недавно появилась информация о прекращении движения в Белорецком районе от Верхнего Авзяна до села Зигаза и на участке Старосубхангулово – Мраково Кугарчинского района. Ориентировочное время снятия ограничения – 14:00 20 марта.
Сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно несут службу в зонах паводка, оповещают население о меняющейся ситуации, предупреждают местных и транзитных автомобилистов об ограничении и информируют об альтернативных маршрутах объезда.