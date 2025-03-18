В Башкирии из-за паводка перекрыто движение по некоторым дорогам

До 16 часов 19 марта продлено прекращение движения для любого транспорта в Кармаскалинском районе, на участке дороги Улукулево – Кабаково – Суук-Чишма на мосту через р. Караелга. Также до вечера сегодняшнего дня нельзя будет проехать по участку дороги в Баймакском районе Серменево – Амангильдино – Баймак. И совсем недавно появилась информация о прекращении движения в Белорецком районе от Верхнего Авзяна до села Зигаза и на участке Старосубхангулово – Мраково Кугарчинского района. Ориентировочное время снятия ограничения – 14:00 20 марта.