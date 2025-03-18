Радий Хабиров обсудил подготовку к паводку с Дмитрием Патрушевым

К концу марта уровень талой воды может превысить критические отметки. Сегодня глава республики Радий Хабиров принял участие в федеральном совещании по подготовке к прохождению паводка. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи под руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Патрушева.
Вице-премьер поручил регионам проверить состояние гидротехнических сооружений, готовность ливневых систем и подмостовых пространств, а также продолжить работу по установлению зон затопления и разработке планов по защите этих территорий.
В регионах стартовали командно-штабные учения по паводкам и пожарам. В Башкортостане также организована масштабная работа по безаварийному пропуску весеннего половодья.