В Башкирии прошли учения на Юмагузинском водохранилище

К пропуску весеннего половодья готовы. На Юмагузинском водохранилище прошла противоаварийная тренировка на гидроузле. По легенде учений, вода начала быстро подниматься, ускорился приток. При этом из строя вышел кран, который должен был поднять затвор водосброса. Как будут действовать специалисты в случае ЧП?

В срочном порядке диспетчер информирует экстренные службы, ведомства и муниципалитеты ниже по течению реки Белой. Вода пребывает более чем на два метра в сутки, что создает угрозу гидротехнического сооружения. Необходимо увеличить сброс воды.

С тем, как будут действовать сотрудники гидротехнического сооружения, ознакамливают представителей администраций районов, экстренных служб, спасателей. По легенде отказало электрооборудование козлового крана, который должен был поднять затворы берегового паводкового водосброса.

В итоге поднимаются сороудерживающие решетки, вода уходит по донному водосбросу, кран начинает работу по резервной схеме. А далее уже поднимаются на 2,5 метра сами затворы. Конечно же, шлюзы по-настоящему открывать на такую высоту не стали. Главное – показать, что на водохранилище готовы к любым сценариям.

В этом году половодье началось гораздо раньше средних многолетних значений. И в районах готовы к приему большой воды. Население в селах, где возможен подъем, оповещено.

В ходе совещания также затронули тему бассейна реки Урал и работы водохранилищ на территории региона. Было отмечено, что они созданы исключительно для внутренних нужд республики.