Офицер ОМОН подал заявку на участие в проекте «Герои Башкортостана»

Я не хочу оставаться безучастным к судьбе ребят, вернувшихся с СВО. Так рассуждает один из участников проекта «Герои Башкортостана». Офицер ОМОН управления Росгвардии по республике с позывным «Бача» подал заявку для участия в программе. Инициатором ее создания выступил Радий Хабиров.