Офицер ОМОН подал заявку на участие в проекте «Герои Башкортостана»

Я не хочу оставаться безучастным к судьбе ребят, вернувшихся с СВО. Так рассуждает один из участников проекта «Герои Башкортостана». Офицер ОМОН управления Росгвардии по республике с позывным «Бача» подал заявку для участия в программе. Инициатором ее создания выступил Радий Хабиров.
Цель проекта — подготовить управленцев из числа военнослужащих СВО для органов государственной и муниципальной власти. Кандидатов ждет отбор. Предложения трудоустройства получат те, кто покажет наиболее высокие результаты. Подать заявку можно на сайте героибашкортостана.рф. Требуется заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. «Герои Башкортостана» — это региональный аналог федерального проекта «Время героев».