В Уфе показали робота, который может работать на «умной ферме»

Агропромышленный форум продолжает свою работу. Одной из ключевых тем стала цифровизация сельского хозяйства. Некоторые производители презентовали роботизированное оборудование, которое поможет не только решить проблему нехватки квалифицированных кадров, упростить управление фермой, но и позволит открыть новые перспективы для развития агропромышленного комплекса.
На стенде пермских производителей — роботизированная доильная система. Это часть концепции «умной фермы», когда множество производственных задач решается минимальным количеством персонала. Сегодня компания «Надежные технологии» обеспечивает полный цикл реализации проектов в животноводстве: от проектирования, производства и поставок оборудования до технологического сопровождения и сервисного обслуживания.