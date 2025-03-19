В Уфе показали робота, который может работать на «умной ферме»

Будущее за развитием роботизированных технологий и повышением их доступности, считают эксперты. Умные фермы уже работают во многих регионах страны, а скоро появятся и в нашей республике. К тому же аграрии при покупке оборудования могут рассчитывать на возмещение части затрат за счет государственной поддержки.

Александр Яшагин, Директор ООО «Надежные технологии»