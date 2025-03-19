В Уфе показали робота, который может работать на «умной ферме»

Агропромышленный форум продолжает свою работу. Одной из ключевых тем стала цифровизация сельского хозяйства. Некоторые производители презентовали роботизированное оборудование, которое поможет не только решить проблему нехватки квалифицированных кадров, упростить управление фермой, но и позволит открыть новые перспективы для развития агропромышленного комплекса.

На стенде пермских производителей — роботизированная доильная система. Это часть концепции «умной фермы», когда множество производственных задач решается минимальным количеством персонала. Сегодня компания «Надежные технологии» обеспечивает полный цикл реализации проектов в животноводстве: от проектирования, производства и поставок оборудования до технологического сопровождения и сервисного обслуживания.

Будущее за развитием роботизированных технологий и повышением их доступности, считают эксперты. Умные фермы уже работают во многих регионах страны, а скоро появятся и в нашей республике. К тому же аграрии при покупке оборудования могут рассчитывать на возмещение части затрат за счет государственной поддержки.

Александр Яшагин, Директор ООО «Надежные технологии»
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