В Уфе прошло заседание совета по делам казачества

В Уфе состоялось заседание координационного совета по казачьим организациям под руководством первого заместителя премьер-министра Правительства Урала Кильсенбаева. В нем приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств, силовых структур, а также Уфимско-Табынского казачьего общества.

В республике насчитывается 15 казачьих обществ, членами которых являются порядка 300 человек. История казаков Башкортостана восходит ко времени основания Уфимской крепости, которая в этом году отметила свое 450-летие.