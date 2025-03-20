В Уфе прошло заседание совета по делам казачества

В Уфе состоялось заседание координационного совета по казачьим организациям под руководством первого заместителя премьер-министра Правительства Урала Кильсенбаева. В нем приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств, силовых структур, а также Уфимско-Табынского казачьего общества.
В республике насчитывается 15 казачьих обществ, членами которых являются порядка 300 человек. История казаков Башкортостана восходит ко времени основания Уфимской крепости, которая в этом году отметила свое 450-летие.
На заседании отметили, что казачество внесло весомый вклад в сохранение государственности, поэтому сегодня важно возродить традиции. Казаки Башкортостана также принимают активное участие в культурных фестивалях и различных творческих проектах. В перспективе предстоит еще больше оживить эту деятельность.