Радий Хабиров провёл «Мужской разговор» в свой день рождения

20 марта Радий Хабиров празднует день рождения. Свой день Глава Башкирии начал с посещения военно-патриотического парка «Патриот».
В парке проходит республиканская профильная смена «Мужской разговор». В мероприятии участвуют почти 400 участников военно-патриотических клубов и воспитанников регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также детей, состоящих на учете.
Сегодняшний день начался с построения на плацу и доклада директора учебно-методического центра «Авангард» Никиты Рекрута о готовности групп курсантов к двухсторонней тактической игре. Радий Хабиров отметил, что ребята не только постигают азы военной науки, но и закаляют свой характер, укрепляют в себе силу духа, умение держать удар, стойко переносить плечом к плечу с товарищами любые испытания.
Фото: bashinform.ru