Радий Хабиров провёл «Мужской разговор» в свой день рождения

Сегодняшний день начался с построения на плацу и доклада директора учебно-методического центра «Авангард» Никиты Рекрута о готовности групп курсантов к двухсторонней тактической игре. Радий Хабиров отметил, что ребята не только постигают азы военной науки, но и закаляют свой характер, укрепляют в себе силу духа, умение держать удар, стойко переносить плечом к плечу с товарищами любые испытания.