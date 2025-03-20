В Уфе Екатерина Мизулина встретилась с молодёжью Башкирии

В регионах России могут появиться филиалы Лиги безопасного интернета. Об этом заявила директор организации Екатерина Мизулина. Общественный деятель приехала в Уфу, где провела встречу с башкирской молодежью.

Мероприятие состоялось в Конгресс-холле. В самом начале перед выступлением глава Лиги безопасного интернета со сцены поздравила Главу Башкортостана с днем рождения. К ней присоединились и все присутствующие в зале.

Екатерина Мизулина рассказала об опасностях, которые подстерегают людей в интернете, после чего все продолжилось в формате диалога. Молодёжь из зала задавала вопросы как личного характера, так и рабочего. В перерывах в зале звучали песни Шамана, с которым девушка состоит в отношениях. Были вопросы и от участников СВО. Екатерина Мизулина поблагодарила ветеранов за службу и тот вклад, которые они делают ради будущего страны.