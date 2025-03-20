В Башкирии стали известны даты проведения субботников

Жители Башкирии примут участие во всероссийском экосубботнике «Зеленая Россия» в рамках весенней и осенней акции «Зеленая Башкирия». В соответствии с распоряжением правительства региона, общереспубликанские субботники запланированы с 29 марта по 10 мая и с 30 августа по 4 октября 2025 года. Едиными днями для этих мероприятий объявлены: 12, 19 и 26 апреля, а также 20 и 27 сентября.