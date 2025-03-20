В Башкирии стали известны даты проведения субботников

Жители Башкирии примут участие во всероссийском экосубботнике «Зеленая Россия» в рамках весенней и осенней акции «Зеленая Башкирия». В соответствии с распоряжением правительства региона, общереспубликанские субботники запланированы с 29 марта по 10 мая и с 30 августа по 4 октября 2025 года. Едиными днями для этих мероприятий объявлены: 12, 19 и 26 апреля, а также 20 и 27 сентября.
Кроме того, с 19 апреля по 10 мая весна пройдет акция «Зеленая Башкирия», при этом 26 апреля станет основным днем проведения. Осенняя акция запланирована на период с 20 сентября по 4 октября. Единый день – 27 сентября 2025 года. Ответственность за организацию субботников возложена на республиканские и муниципальные органы власти. Координацией весенних и осенних мероприятий займутся администрации городов и районов.