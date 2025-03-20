Глава Башкирии провел день рождения в лагере «Патриот» с подростками

День рождения в кругу своих. Родными и близкими назвал Радий Хабиров участников республиканской профильной смены, которая проходит в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Максима Серафимова. Более трехсот подростков со всего Башкортостана на протяжении нескольких дней занимались строевой подготовкой, учились оказывать первую медицинскую помощь, стрелять из автомата Калашникова.
320 участников профильной смены в один голос приветствуют Главу Башкортостана на плацу лагеря «Патриот». Радий Хабиров уже второй год подряд приезжает сюда именно в свой день рождения, чтобы пообщаться с подростками.
Тактическая подготовка и оказание первой помощи, стрельба и строевой шаг. Каждый день профильной смены насыщен и расписан поминутно. Кульминацией же стала тактическая игра, в ходе которой курсантам предстояло захватить позиции условного противника — всё как в реальном бою, только патроны холостые. Вместе с ребятами в тренировке принял участие и Глава Башкортостана.
Учитывая опыт специальной военной операции, особый упор был сделан на защиту от беспилотников и атаку своими дронами-камикадзе. Подразделения действовали при огневой поддержке бронемашин. Когда условный противник применил газ, курсанты воспользовались средствами газодымовой защиты. Команду на финальный штурм отдал Радий Хабиров. После прорыва обороны противника курсантам удалось захватить флаг. Эмоции в этот момент переполняли каждого.
Встреча в чём-то напоминала прямую линию главы региона. Радий Хабиров не только выступил сам, но и ответил на вопросы ребят. Несмотря на юный возраст, участники профильной смены интересовались довольно взрослыми темами. Строительство школ, развитие туризма в регионе, дальнейшее развитие парка «Патриот» и открытие его филиалов в районах республики. И, конечно же, ребята поздравили Главу Башкортостана с его днём рождения. В качестве подарка один из кадетов подарил Радию Хабирову скворечник, символизирующий общий дом. Глава Башкортостана пообещал, что в ближайшие выходные он вместе со своими сыновьями повесит скворечник на дерево и отчитается об этом в социальных сетях.