Глава Башкирии провел день рождения в лагере «Патриот» с подростками

День рождения в кругу своих. Родными и близкими назвал Радий Хабиров участников республиканской профильной смены, которая проходит в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Максима Серафимова. Более трехсот подростков со всего Башкортостана на протяжении нескольких дней занимались строевой подготовкой, учились оказывать первую медицинскую помощь, стрелять из автомата Калашникова.

320 участников профильной смены в один голос приветствуют Главу Башкортостана на плацу лагеря «Патриот». Радий Хабиров уже второй год подряд приезжает сюда именно в свой день рождения, чтобы пообщаться с подростками.

Мы вас сегодня пригласили сюда для того, чтобы дать вам новые навыки, для того, чтобы рассказать о военной истории нашей страны, для того, чтобы вы понимали и гордились военной историей нашей страны и нашими героями, и для того, чтобы отсюда вы уехали домой, к себе, к родным, близким, немного повзрослевшими и понимающими, какая наша страна и что мы должны её защищать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тактическая подготовка и оказание первой помощи, стрельба и строевой шаг. Каждый день профильной смены насыщен и расписан поминутно. Кульминацией же стала тактическая игра, в ходе которой курсантам предстояло захватить позиции условного противника — всё как в реальном бою, только патроны холостые. Вместе с ребятами в тренировке принял участие и Глава Башкортостана.

Учитывая опыт специальной военной операции, особый упор был сделан на защиту от беспилотников и атаку своими дронами-камикадзе. Подразделения действовали при огневой поддержке бронемашин. Когда условный противник применил газ, курсанты воспользовались средствами газодымовой защиты. Команду на финальный штурм отдал Радий Хабиров. После прорыва обороны противника курсантам удалось захватить флаг. Эмоции в этот момент переполняли каждого.

Игра удалась, противник повержен. Наша же здесь задача какая? Что вот мальчишки все-таки с оружием в руках… Мы вроде и улыбаемся, но мы стараемся, чтобы было ощущение приближенности к серьезным каким-то боевым действиям. Работают беспилотники, дымовые шашки, строгие командиры. Мне кажется, они будут это вспоминать. В этом смысл. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан