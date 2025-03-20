Радий Хабиров оценил концепцию музейного комплекса «Дом башкирской яшмы»

Главе республики представили концепцию музейного комплекса «Дом башкирской яшмы». Это еще один амбициозный для региона проект. Реализовать его хотят в Уфе, на улице Советской. Площадь помещений музейно-выставочного центра — более 2300 квадратных метров. По задумке, пространство будет состоять из множества залов. Радию Хабирову показали часть экспозиции и варианты компоновки залов. Как отметил руководитель региона, проект очень серьезный и рассчитан не на один год.

Проект рассчитан на несколько лет, говорю, может, даже десятилетие, потому что это крайне амбициозный проект. О нем много говорилось, честно скажу, я долго думал, начинать его или нет, потому что надо взвешивать силы, ресурсы. Я считаю, что он нужен. Надо начинать. Кто-то должен всегда начать. Вот я для себя беру эту ответственность, я начну это делать. И здесь уже сложился коллектив единомышленников, знаете, именно единомышленники, Министерство культуры и художники, которые делают потрясающие картины, … с мозаикой то, что называется из яшмы. Вот такое сегодня решение внутреннее мы приняли. В понедельник уже мы оформим это в распоряжение главы республики и, соответственно, начнем работать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также сегодня глава республики осмотрел дополнительные помещения для размещения сотрудников регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Они расположены в здании недалеко от Советской площади. Туда должны перевести социальные службы фонда. В ходе своего визита Радий Хабиров обсудил предстоящие ремонтные работы.

У нас в Уфе он в двух помещениях расположен. Количество работы увеличивается — ребята возвращаются, и по ранению возвращаются, и ещё будут возвращаться, дай бог, потом все вернутся. И, конечно, потребность есть. И ещё одно нам придётся искать. Вот это помещение — оно идеально в каком плане? Тут 50 метров до Советской площади. Мне кажется, справедливо — человек воевал, он пришел сюда, нашел понимание, нашел поддержку. Отсюда ребят провожали. Поэтому приняли решение передать. Будем быстро проектировать, быстро делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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