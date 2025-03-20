Радий Хабиров оценил концепцию музейного комплекса «Дом башкирской яшмы»

Главе республики представили концепцию музейного комплекса «Дом башкирской яшмы». Это еще один амбициозный для региона проект. Реализовать его хотят в Уфе, на улице Советской. Площадь помещений музейно-выставочного центра — более 2300 квадратных метров. По задумке, пространство будет состоять из множества залов. Радию Хабирову показали часть экспозиции и варианты компоновки залов. Как отметил руководитель региона, проект очень серьезный и рассчитан не на один год.
Также сегодня глава республики осмотрел дополнительные помещения для размещения сотрудников регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Они расположены в здании недалеко от Советской площади. Туда должны перевести социальные службы фонда. В ходе своего визита Радий Хабиров обсудил предстоящие ремонтные работы.