Радий Хабиров оценил концепцию музейного комплекса «Дом башкирской яшмы»

Проект рассчитан на несколько лет, говорю, может, даже десятилетие, потому что это крайне амбициозный проект. О нем много говорилось, честно скажу, я долго думал, начинать его или нет, потому что надо взвешивать силы, ресурсы. Я считаю, что он нужен. Надо начинать. Кто-то должен всегда начать. Вот я для себя беру эту ответственность, я начну это делать. И здесь уже сложился коллектив единомышленников, знаете, именно единомышленники, Министерство культуры и художники, которые делают потрясающие картины, … с мозаикой то, что называется из яшмы. Вот такое сегодня решение внутреннее мы приняли. В понедельник уже мы оформим это в распоряжение главы республики и, соответственно, начнем работать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан