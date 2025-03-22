Из Уфы на СВО отправилась очередная группа бойцов

Снова выполнять боевые задачи. Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа отпускников. После двухнедельного отдыха мобилизованные военнослужащие возвращаются к местам несения службы.

Торжественная церемония отправки традиционно прошла на площади перед «Уфа-Ареной». Проводить мужчин приехали их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги. На передовую участников СВО по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова доставят на комфортабельном автобусе.