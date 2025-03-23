В Башкирии мужа-тирана судят за истязание жены

Бьёт – не значит любит. В республике начался громкий судебный процесс между женой и мужем-тираном. Случай в некотором смысле уникальный просто потому, что дело в принципе довели до суда. Долгие годы супруг истязал женщину. И чтобы ее полностью обезопасить, пострадавшую даже взяли под госзащиту. Под суд пойдет и житель Нефтекамска. Правда, уже за убийство своей гражданской жены. Подобные истории зачастую похожи. Так стоит ли терпеть домашнее насилие и как поступить женщине в такой ситуации?

В суд с бронежилетом на теле и на бронированной машине. И все это под сопровождение вооруженной охраны. Выходя несколько лет назад замуж за кинопродюсера, Ольга Климович никак не думала, что брак приведет ее к роли особо охраняемой жертвы и свидетеля в одном лице. Причем не в каком-нибудь блокбастере, а в ее реальной жизни.

Победила свой страх Ольга после того, как в отношении ее мужа региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас Сергей Васильев на костылях, после операции, опрятно выглядит и грамотно излагает свою речь. Но это только с виду он не кажется опасным человеком. Основные доказательства в деле говорят об обратном.

Судя по материалам уголовного дела, Сергей не только преследовал Ольгу, но и пытался при каждой встрече нанести ей вред. Причем не только физический. Вот на кадрах бывший муж намеревается сжечь ее автомобиль. А тут устанавливает датчики слежения.

Пара рассталась в прошлом году после 15 лет отношений. По словам Ольги, прошлым летом Сергей несколько раз вламывался к ней домой и на дачу. Одна из таких встреч едва не стоила девушке жизни.

Экспертиза постановила, что подсудимый полностью вменяемый, а значит, может и должен понести наказание. Следователи установили и предъявили ему обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: от незаконного проникновения в жилище до избиения и угрозы убийством.

А вот сам Васильев свою вину не признает. Более того, он обвинил Ольгу в клевете и организации заговора. Ольга рассказывает, что писала на Сергея с десяток заявлений в полицию. Но он, как правило, отделывался штрафом либо арестом на несколько суток. А потом по новой начинал ее преследовать и истязать. Женщина даже купила себе газовый баллончик, чтобы в случае опасности дать хоть какой-то отпор. Признается, что довести всю эту историю до суда стоило огромных усилий.

Увы, до уголовки дела доводят, как правило, в крайних случаях. На днях за решетку отправили жителя Нефтекамска Артура Матвеева. Следователи обвинили его в нанесении тяжких телесных повреждений гражданской жене, которая впоследствии умерла. А ведь начиналось все красиво. Ольга познакомилась с ним пять лет назад в Уфе, оставила свой бизнес и уехала жить к нему в Нефтекамск. Когда муж регулярно стал ее избивать, она уходила, но каждый раз прощала и возвращалась. В последний раз изверг избил ее до разрыва мочевого пузыря и три дня не вызывал скорую. После госпитализации женщина 10 дней пролежала в коме и умерла.

Такие истории как под копирку, говорят психологи. Все начинается с домашнего насилия. В Белорецке молодую чиновницу Дину Махиянову зарезал бывший муж-тиран. После расставания ревнивец преследовал ее, постоянно избивал и угрожал расправой. Девушка обращалась в полицию 13 раз, но мужчину так и не удалось привлечь к ответственности. В их последнюю встречу он дождался ее возле дома и жестоко расправился.