Госсобрание Башкортостана отметило 30-летие

В бурные 90-е они приступили к созданию собственных базовых законов, а сегодня работают ради социально-экономического развития региона. На этой неделе в Уфе отметили 30-летие Государственного Собрания республики. В торжественном собрании в честь юбилейной даты принял участие и Глава Башкортостана. Об исторических фактах и современности башкирского парламента – в нашем сюжете.

1 апреля исполнится 31 год, как он работает в региональном парламенте. И это не шутка. Раиль Ахметзянов застал тогда ещё верховный Совет БАССР, а с 1995-го года начал работать уже в Государственном Собрании республики. Даже не помнит, как правильно называлась его должность. Сегодня же он заведует отделом информационных технологий – отвечает за техническое сопровождение заседаний Курултая.

Это сейчас передовые технологии и широкие возможности. Раньше о таких трансляциях они не то что не мечтали, а даже и не знали. Это были нелёгкие времена для всех. В условиях смены политических и экономических реалий перед депутатами стояли сложные задачи по созданию принципиально новой законодательной базы.

Виктор Пчелинцев – депутат самого первого созыва Госсобрания республики. Как и 30 лет назад, в юбилейный для регионального парламента день он находится в стенах этого здания. Его построили в 1989 году. Сначала здесь размещался общественно-политический центр, а с 1995 года начали проводить парламентские слушания.

«Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Эту известную фразу в 1990 году, выступая в Казани, произнес Борис Ельцин. А позже эти же слова глава Верховного Совета РСФСР повторил уже в Уфе. Сказал он их, стоя на крыльце этого здания.

Примерно через год не станет Советского Союза. А позже БАССР будет именоваться Башкортостаном. Уже с 1995 года в том самом здании по адресу Валиди, 40, горячо обсуждались и принимались новаторские законы, определялась траектория социально-экономического развития региона.

На данный момент у нас сложилась одна из лучших систем законодательства, она очень эффективна, она, самое главное, стабильна и отражает текущий момент развития нашей республики. Это первое, ведь парламент ещё к тому же место, где сосредотачиваются политические интересы самых разных политических структур и сил. Поэтому наш парламент всегда был отражением этой ситуации. У нас достаточно многопартийный парламент. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А в последние шесть лет, подчеркнул глава республики, башкирскому парламенту приходится работать в чрезвычайных ситуациях. Это оперативное принятие законодательных актов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, противостоянием санкционному давлению, поддержкой специальной военной операции. Радий Хабиров поблагодарил представителей законодательной власти за плодотворный труд и вручил государственные награды.