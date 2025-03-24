40 туристов из Башкирии отправились в Беларусь

Около 40 жителей Башкортостана первыми в этом году улетели в Беларусь по программе «Башкирское долголетие». Всего с начала действия проекта союзное государство посетили около трех тысяч человек. Представители старшего поколения активно путешествуют не только за рубеж, но и по родному региону. Огромное внимание власти республики уделяют физической активности людей преклонного возраста, ведению здорового образа жизни и проверке состояния здоровья, а также лечению и реабилитации.
С воодушевлением Марина Кириллова совсем скоро отправится в дальнее путешествие. Женщина давно хотела посетить Беларусь. Не только отдохнуть, но и узнать культуру славянского народа.
Увидеть города и достопримечательности союзного государства с нетерпением жаждет и семья Лысковых. Уфимцы летят в Беларусь по программе «Башкирское долголетие». В Минске, говорят, были лишь однажды и то проездом, не успев полностью познакомиться со столицей.
Около 40 жителей республики отправились в большое путешествие по «башкирскому долголетию». В течение недели туристам покажут Минск, музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Хатынь», Мирский замок и многое другое.
Всего с начала действия проекта поездками в Беларусь воспользовались около трёх тысяч человек. Часть затрат от стоимости туров власти региона компенсируют путешественникам. В программе участвуют женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет.
В стоимость тура входит авиаперелёт, питание, проживание в гостинице, трансфер, экскурсии, билеты в музеи и страховка. Региональная программа «Башкирское долголетие» даёт возможность представителям старшего поколения выходить из дома, путешествовать и общаться.
«Башкирское долголетие» включает в себя не только туризм. Представители старшего поколения могут повышать свою грамотность, заниматься спортом. В прошлом году проект охватил 470 тысяч человек. Многие сдают нормативы ГТО и получают сертификаты номиналом 10 тысяч рублей для получения физкультурно-оздоровительных услуг. За два года выдали свыше трех тысяч таких документов. 40 туристов из Башкирии отправились в Беларусь.