40 туристов из Башкирии отправились в Беларусь

Около 40 жителей Башкортостана первыми в этом году улетели в Беларусь по программе «Башкирское долголетие». Всего с начала действия проекта союзное государство посетили около трех тысяч человек. Представители старшего поколения активно путешествуют не только за рубеж, но и по родному региону. Огромное внимание власти республики уделяют физической активности людей преклонного возраста, ведению здорового образа жизни и проверке состояния здоровья, а также лечению и реабилитации.

С воодушевлением Марина Кириллова совсем скоро отправится в дальнее путешествие. Женщина давно хотела посетить Беларусь. Не только отдохнуть, но и узнать культуру славянского народа.

Как сказал покоритель Тихого океана: «Из всех людских безумств и заблуждений самым непостижимым мне кажется то, что человек, живя на Земле один только раз, не стремится познать ее всю целиком». Я считаю, что жизнь у нас короткая. Марина Кириллова, участница проекта «Башкирское долголетие»

Увидеть города и достопримечательности союзного государства с нетерпением жаждет и семья Лысковых. Уфимцы летят в Беларусь по программе «Башкирское долголетие». В Минске, говорят, были лишь однажды и то проездом, не успев полностью познакомиться со столицей.

Чисто случайно в рекламе узнал, что у нас есть такая программа уже не первый год, просто стало интересно. Большое спасибо нашему руководству, что эту программу в жизнь внедрили. Виктор Лысков, участник проекта «Башкирское долголетие»

Отличное настроение, мы так рады, что у нас появится такая программа и что мы попали в эту программу. Ирина Лыскова, участница проекта «Башкирское долголетие»

Около 40 жителей республики отправились в большое путешествие по «башкирскому долголетию». В течение недели туристам покажут Минск, музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Хатынь», Мирский замок и многое другое.

Всего с начала действия проекта поездками в Беларусь воспользовались около трёх тысяч человек. Часть затрат от стоимости туров власти региона компенсируют путешественникам. В программе участвуют женщины в возрасте от 55 и мужчины от 60 лет.

В стоимость тура входит авиаперелёт, питание, проживание в гостинице, трансфер, экскурсии, билеты в музеи и страховка. Региональная программа «Башкирское долголетие» даёт возможность представителям старшего поколения выходить из дома, путешествовать и общаться.

Самая главная ведь задача туров для того, чтобы, во-первых, научить туроператоров всё это организовывать. Шесть туроператоров республики работают с зарубежным направлением. Еженедельно будем отправлять наших уважаемых пенсионеров, надеемся на то, что у них всё произойдёт хорошо и они действительно получат незабываемые впечатления. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан