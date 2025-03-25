В Иглино прошла встреча руководства Башкирии с предпринимателями

В селе Иглино прошла вторая встреча руководства республики с предпринимателями. В феврале формат общения с глазу на глаз был реализован в Сибае. По поручению Главы Башкортостана встречи с местным бизнес-сообществом будут проходить ежемесячно для улучшения бизнес-климата региона.

Доильные роботы на этом сельхозпредприятии хорошо приспособлены к потребностям животных, а качество молока выше без лишних трудозатрат. Компания большая, и есть желание развиваться, в этом году ферма пополнится еще двумя роботами. Один из вопросов, который хотел бы обсудить руководитель предприятия, — земельный.

Именно для обсуждения подобных вопросов и проходит в Иглино встреча с бизнес-сообществом. Такой формат с глазу на глаз был запущен в феврале по инициативе главы республики. Они будут проходить каждый месяц, Иглино — второй населенный пункт, куда приехал десант специалистов.

На мероприятии присутствовали представители министерств и ведомств, институтов поддержки бизнеса, надзорных органов, депутаты, а также бизнес-омбудсмен региона.

За прошлый год в республике стало больше субъектов малого и среднего предпринимательства, чем в 2023-м, их число увеличилось на 4,3%. Заинтересованность к ведению своего дела стала выше благодаря мерам поддержки. Так, в прошлом году сумма госпомощи для развития предпринимательства составила 1 миллиард рублей.

Предпринимателей интересовали вопросы предоставления земли в аренду для реализации инвестпроекта, адресная помощь на основе социального контракта, виды господдержки по направлениям, налоговые послабления, развитие инфраструктуры и ниши для освоения.