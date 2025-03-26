Ветеран ВОВ из Башкирии отмечает 101-летие

Первый день рождения второго века. Габдрахим Садыков – последний ветеран Великой Отечественной войны в Гафурийском районе. В тяжелых сороковых он готовил лошадей для 112-й Башкавдивизии Шаймуратова, прошел практически весь фронт, ни разу не был ранен, а победу встретил в лесу у реки Эльба, на границе между Польшей и Германией, в 60 км от Берлина. Ему тогда был 21 год, а сегодня ветерану – 101. И главное его богатство – большая и дружная семья. О жизни Габдрахима Садыкова, его фронтовом и мирном пути – в нашем сюжете.

Истории былых сражений, подарки и теплые поздравления. Так, при параде и полной готовности переступить рубеж 101-го дня рождения началось праздничное утро в селе Красноусолький в доме ветерана Великой Отечественной войны.

С почтенной датой ветерана пришли поздравить глава районной администрации, управляющий республиканским пенсионным фондом, представители Союза ветеранов и артисты районного дворца культуры. Габдрахиму Саттаровичу всегда оказывают внимание, помощь и поддержку. Но в преддверии Великой Победы у ветерана есть особое желание.

Строки из любимой песни фронтовик помнит до сих пор, как и те страшные дни войны. Она пришла, когда ему было 17. Сначала он укрощал диких коней, привезенных из Казахстана для Башкирской кавалерийской дивизии Шаймуратова. Затем служил в бригаде миномётчиков 2-го Белорусского фронта наводчиком той самой «Катюши». Участвовал в обороне Москвы, освобождении Кёнигсберга и Польши. Награждён медалями «За победу над Германией», «За участие в героическом штурме Кёнигсберга», «За боевые заслуги».

Победу встретил в лесу на реке Эльба, в 60 километрах от Берлина. Домой вернулся в 1947 году. С супругой прожил более 50 лет и воспитал шестерых детей. Работал руками, трудился столяром и плотником.

Главное его богатство – семья. А она у него большая: шесть детей, 23 внука и правнука и даже четверо праправнуков, для которых он в доме самый важный человек. И, кажется, секрет его долголетия разгадан, ведь во все времена, и тяжелые военные, и спокойные мирные у него был один девиз.