В Башкирии проходит акция ГАИ «Внимание – дети!»

Больше 40 детей пострадали в результате аварий за первые два месяца этого года. Речь идет о несовершеннолетних участниках дорожного движения. Статистика неутешительная, поэтому в преддверии и весенних каникул, и предстоящего летнего отдыха госавтоинспекторы вышли в рейд. О профилактической акции «Внимание – дети!» – в нашем сюжете.

В лобовом столкновении шансов выжить у 26-летней женщины и ее годовалого малыша практически не было. Авария произошла на автодороге Белебей – Николаевка – Туймазы в этом году. Молодая мама за рулем отечественной машины выехала на встречку.

А это ДТП в Хайбуллинском районе, в результате которого 9-летняя девочка осталась без родителей. В причинах разбираются, но случившееся не исправить. Двухмесячная статистика этого года показывает: больше половины аварий происходит с участием детей-пассажиров. В 39 ДТП 42 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

К использованию детских автокресел водителей приучили настолько, что малышей уже из роддома забирают в люльках. Культуру поведения на дороге прививают малышам с самого детства. В каждой группе детского сада №218 есть специальный уголок, периодически проходят уроки по изучению правил дорожного движения. Например, в 11-й группе местный госавтоинспектор уже дошел до звания капитана.