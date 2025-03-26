Радий Хабиров обсудил перспективы развития Салавата

Перспективы развития Салавата его жители обсудили с главой Башкортостана. Сегодня Радий Хабиров встретился с активом города. Основной темой беседы стали перспективы развития муниципалитета. Что касается социально-экономического развития, глава республики отметил необходимость новых инициатив со стороны руководства Салавата для улучшения качества жизни населения.

Есть вопросы, которые требуют особого внимания, — это, прежде всего, работа с предпринимателями, которые, в том числе, формируют богатство Салавата, сказал Радий Хабиров. Также нужно наращивать темпы жилищного строительства, активнее заниматься наведением порядка и чистоты на улицах.