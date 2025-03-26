Мишустин рассказал депутатам Госдумы о мерах поддержки бойцов СВО

Председатель Правительства России сегодня выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы. Михаил Мишустин подробно рассказал о том, чего удалось добиться в 2024 году, и о приоритетах на будущее. Начиная свое выступление, глава Правительства подчеркнул, что уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превышают среднемировые.

ВВП по итогам 2024-го впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, и это, подчеркнул Мишустин, заслуга граждан страны, трудовых коллективов многих отечественных компаний. Одним из ключевых инструментов в работе были названы национальные проекты. Благодаря им строятся школы, медицинские учреждения, преображается общественное пространство. И всё это направлено на то, чтобы у людей появилось всё необходимое для комфортной жизни.

Также Михаил Мишустин рассказал о том, какая работа в координации с Банком России проводилась над укреплением макроэкономической стабильности, над снижением инфляции, что ранее поручил президент.