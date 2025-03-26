«Каждый должен внести вклад в победу»: боец СВО из Башкирии о службе по контракту

Не бояться и не оставаться в стороне: каждый мужчина должен внести свой вклад в победу. Так считает участник СВО Роберт Гильманшин. Мужчина еще в мае 2022 года отправился добровольцем на передовую. Там в составе штурмового отряда контролировал дорогу Белгород-Харьков. После окончания краткосрочного контракта вернулся в родной город Дюртюли.
Во время службы мужчина получил контузию, в связи с этим прошел реабилитацию. После восстановления Роберту Гильманшину предложили должность инструктора пункта отбора на военную службу по контракту в Дюртюлях. Уже два года он помогает желающим заключить соглашения с Минобороны, сопровождает бойцов до войсковой части. Также недавно мужчина подал заявку на участие в кадровом проекте «Герои Башкортостана», цель которой — подготовить новое поколение управленцев из числа участников спецоперации.
Всех участников проекта ждет несколько этапов отбора. Подать заявку можно на сайте герои-башкикортостана.рф. Требуется заполнить анкету, написать эссе, пройти онлайн-тестирование и собеседование. Показавшим наиболее высокие результаты предстоит обучение по программе профессиональной переподготовки. Помогать им будут персональные наставники. До окончания регистрации на программу осталось меньше недели — прием заявок завершится 31 марта.