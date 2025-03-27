В России стартовала регистрация на Тотальный диктант

Это ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию русского языка и повышение грамотности среди населения. Основная идея мероприятия – написание небольшого текста под диктовку, авторами которого выступают известные российские писатели.

Автором текста диктанта этого года стала Марина Москвина. Она написала четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах. Диктант состоится 5 апреля. В России в акции примут участие 900 городов.

В Уфе организаторы готовят 46 площадок в разных частях города. В числе локаций – учебные заведения, библиотеки, государственные организации, музеи, театры, общественные пространства, кафе.

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