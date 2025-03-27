В Уфе начался сезон проведения собраний управдомов

В центре внимания – проблемы и предложения в сфере ЖКХ. Мероприятия проводят на базе районных администраций, где собираются представители власти, коммунальных организаций и актив домов. Общение проходит в формате диалога. Сейчас на повестке и одна из ключевых тем – предстоящее повышение тарифов на капремонт.

Решение застарелых проблем – основная задача капремонта. Те, чьи дома уже затронула региональная программа, понимают это как никто другой. Однако нынешних взносов недостаточно, чтобы быстро накопить нужную сумму для проведения работ. Один из ключевых вопросов, которые обсуждают с активом домов, – повышение тарифа. Конечно, не обходится без споров, но люди понимают: это необходимо.

Государство поддерживает программу капремонта, но без участия самих жителей решить проблему невозможно. Как не раз говорили чиновники, в Башкортостане одни из самых низких платежей по стране. Последние годы тариф не повышался, а вот цены на те же стройматериалы взлетели в разы.

Взносы за капремонт – отдельная статья расходов, которая не регулируется Госкомитетом по тарифам. Иначе тарифы повышались бы ежегодно, как это, например, делается с другими коммунальными услугами.