Пулеметчик из Башкирии защищает Родину в зоне СВО

Участник специальной военной операции из Башкирии с позывным «Барс» до недавнего времени работал монтером в железнодорожной сфере. Теперь он служит пулеметчиком и старшим наводчиком РПК. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащий представлен к медали «За отвагу».

Я, если честно, хотел подписать контракт еще в 2022 году. А когда начались события в Курской области, я даже не раздумывал – сразу подписал. позывной «Барс»

В августе 2024 года он стал частью Десантно-штурмовых войск и отправился на фронт, получив поддержку от своей семьи, которая была готова к его решению. В зоне проведения спецоперации «Барс» выполняет обязанности пулеметчика и старшего наводчика РПК. Его опыт, полученный во время срочной службы в артиллерии, оказался крайне ценным в условиях боевых действий.

На передовой «Барс» не только проявляет личное мужество, но и поддерживает сослуживцев.

Мы всегда стараемся вытащить ребят поскорее, у меня у самого эвакуация прошла два раза успешно, вывозили на квадроцикле по туману. Все там друг за друга горой. С такими товарищами не страшно. позывной «Барс»

Боец с гордостью ожидает медали «За отвагу» за сбитую технику противника, известную как «Баба Яга».

Сейчас «Барс» находится в заслуженном отпуске, который стал особенно радостным после того, как он во второй раз стал отцом. В его семье на свет появилась прекрасная дочка Алина. Его близкие, любящая жена Анжелика и шестилетний сын Азамат, с нетерпением ждут возвращения бойца. Они продолжают поддерживать его и гордятся тем, что он является защитником своей страны.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).