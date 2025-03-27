Правительство Башкирии отчиталось за работу в 2024 году

Поддержка специальной военной операции, обновление школ и медучреждений, строительство жилья и дорог, рост промышленного производства. Сегодня в Госсобрании республики Правительство Башкортостана с участием Радия Хабирова отчиталось об итогах работы за прошлый год.

Поддержка участников СВО и членов их семей — одно из ключевых направлений для всей республики. Свыше 40 мер помощи. На эти цели выделили более 13 млрд рублей в 2024-м. От санаторно-курортного лечения до льготной газификации. С начала боевых действий нашим воинам и жителям новых территорий отправили 146 гумконвоев.

С вернувшимися бойцами в республике активно работают. Они проходят реабилитацию после ранений и вновь возвращаются к мирной жизни. По поручению Радия Хабирова запустили программу «Герои Башкортостана».

Меняется и медицина. Поликлиника в Кушнаренково, более шестидесяти обновленных учреждений и сотни ФАПов. Модернизируют автопарк и оборудование внутри больниц и поликлиник. Растет и качество оказания помощи. Впервые в Башкортостане врачи центра онкологии и гематологии начали проводить пересадку костного мозга. По количеству проведенных трансплантаций республика в лидерах среди регионов. Ожидает открытия и новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра в Уфе.

Улучшается инфраструктура в образовании и науке. В этом году должны завершить капремонт тридцати пяти школ. Динамично развиваются и вузы. В межвузовском кампусе действуют 18 лабораторий. Республика в лидерах федерального рейтинга по привлечению ученых. Их сейчас свыше двух тысяч. Обновляются колледжи и техникумы, там же создаются кластеры.

Башкортостан в десятке регионов страны по созданию комфортной городской среды. Преображаются парки и скверы. Вместе с ними дворы и многоквартирные дома. На 4 миллиарда рублей реконструировали инженерные сети в разных частях региона.

Сфера обращения с отходами тоже на повестке дня. Созданы мусоросортировочные комплексы в Кигинском, Баймакском и Белебеевском районах. В Стерлитамаке и Кумертау закрыли несанкционированные свалки.

Промышленное производство в 2024-м в регионе выросло на пять процентов. Его локомотивом являются обрабатывающие предприятия. Создается отрасль беспилотной авиации. Республика в лидерах по количеству кластеров, индустриальных и технопарков. Многие производства нацелены на импортозамещение.

За последние шесть лет в Башкортостане наблюдается приток инвестиций. В прошлом году в экономику региона вложили свыше 780 млрд рублей. Глава республики поставил задачу в 2025-м перешагнуть этот показатель уже в 800 миллиардов. Бюджет также пополнился дополнительными средствами за счет активов республики в ключевых предприятиях.

Башкортостан становится все более популярным и в сфере туризма. Растет количество глэмпингов, баз отдыха. Появились и новые точки притяжения в Чишминском, Салаватском и Ишимбайском районах.

Несмотря на сложности в сфере строительства, в республике возвели свыше трех миллионов квадратных метров жилья. Более тысячи человек расселили из аварийного фонда. Эксперты подчеркивают, правительство Башкортостана и лично Радий Хабиров проводят сбалансированную политику. Уделяя внимание всем сферам.