В Уфе обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

Проведение шествия Бессмертного полка 9 мая остается пока под вопросом. Об этом говорили в столице Башкортостана на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. Непосредственно 9 мая торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах.

В столице республики состоятся церемония возложения цветов к памятникам и мемориалам, прохождение военной техники и военнослужащих, торжественное собрание и праздничный концерт. На сегодняшний день в республике продолжается проведение патриотических мероприятий. Большой упор делается на работу с детьми и молодежью региона.