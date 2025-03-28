В Уфе прошёл конкурс идей по цифровизации агробизнеса

Башкирские и белорусские студенты выявляли лучших в аграрном секторе. Международный студенческий конкурс идей по цифровизации агробизнеса прошел в формате видеоконференцсвязи в БГАУ. Цель мероприятия – развитие сельского хозяйства с помощью инновационных IT-решений.

Студенты представили свои уникальные проекты – они должны повысить эффективность производственных процессов, снизить затраты и улучшить качество продукции.