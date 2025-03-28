Уроки мужества от танкистов: бойцы СВО посетили школу в Уфе

С передовой — в гости к школьникам. Бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан», приехавшие домой в краткосрочный отпуск, посетили уфимскую школу № 129, носящую имя Героя Советского Союза. О том, что в столице есть образовательное учреждение имени Зорина, добровольцы случайно узнали несколько месяцев назад и решили поддерживать связь с учащимися.

Танкисты с позывными «Каракум» и «Каддафи» рассказали детям о боевом пути своего батальона, о современных танках Т-90М «Прорыв», на которых они служат в зоне проведения специальной военной операции, о характеристиках бронемашины. Также по поручению командира подразделения с позывным «Искандер» они передали в музей школы трофеи и военные артефакты.