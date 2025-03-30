Военные «невропатологи»: как работают связисты полка «Башкортостан»

Связь – нерв войны, без нее нет взаимодействия, а без взаимодействия нет победы. У связистов разные профессии – это телефонисты и радисты, линейные надсмотрщики и телеграфисты. Но задача у всех общая. Они, словно невропатологи, выявляют неисправность и устраняют повреждения на линии. Тянут коммуникации до самой передовой. От их мужества и героизма порой зависит успех всех операций. На Краснолиманском направлении со связистами полка «Башкортостан» пообщался и наш корреспондент.

Позывной «Саит» – дежурный на телефоне. В армии эту должность называют коротко – коммутаторщик. «Саит» срочку не служил. В зоне проведения специальной военной операции освоил профессию связиста.

Получив сообщение об обрыве телефонной линии, позывной «Палыч» и его напарник выдвигаются устранять повреждение. В современном бою связь – самый важный элемент. Поэтому линейщики круглосуточно несут службу.

Катушка оптоволоконного кабеля весит более 100 килограммов. Позывные «Малой», «Радиф» и «Граф» умело несут его по лесной тропе. При этом нельзя терять бдительность. В небе БПЛА противника, под ногами могут оказаться неразорвавшиеся части кассетных боеприпасов. Дойдя до нужной точки, позывной «Радиф» встает на охрану. Наблюдать за небом.

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Позывной «Граф» на передовой научился варить оптоволокно. Хрупкий материал требует особой аккуратности и специального оборудования. Соединив кабель, парни начинают его тянуть. Ну и противник не дремлет. В небе «птички».

Оптоволоконная линия предназначена для высокоскоростного интернета. Данный вид связи помогает совершенствовать управление подразделениями. Несмотря на постоянную активность БПЛА противника, бойцы-связисты роты управления 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» вырыли десятки километров траншей, чтобы проложить кабель. Соединили штабы подразделений полка. Ведь без связи нет управления.

Волна
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