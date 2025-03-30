Военные «невропатологи»: как работают связисты полка «Башкортостан»

Связь – нерв войны, без нее нет взаимодействия, а без взаимодействия нет победы. У связистов разные профессии – это телефонисты и радисты, линейные надсмотрщики и телеграфисты. Но задача у всех общая. Они, словно невропатологи, выявляют неисправность и устраняют повреждения на линии. Тянут коммуникации до самой передовой. От их мужества и героизма порой зависит успех всех операций. На Краснолиманском направлении со связистами полка «Башкортостан» пообщался и наш корреспондент.

Позывной «Саит» – дежурный на телефоне. В армии эту должность называют коротко – коммутаторщик. «Саит» срочку не служил. В зоне проведения специальной военной операции освоил профессию связиста.

Получив сообщение об обрыве телефонной линии, позывной «Палыч» и его напарник выдвигаются устранять повреждение. В современном бою связь – самый важный элемент. Поэтому линейщики круглосуточно несут службу.

Катушка оптоволоконного кабеля весит более 100 килограммов. Позывные «Малой», «Радиф» и «Граф» умело несут его по лесной тропе. При этом нельзя терять бдительность. В небе БПЛА противника, под ногами могут оказаться неразорвавшиеся части кассетных боеприпасов. Дойдя до нужной точки, позывной «Радиф» встает на охрану. Наблюдать за небом.

Позывной «Граф» на передовой научился варить оптоволокно. Хрупкий материал требует особой аккуратности и специального оборудования. Соединив кабель, парни начинают его тянуть. Ну и противник не дремлет. В небе «птички».