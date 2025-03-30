Группа из Башкирии AY YOLA рассказала, как создавала мировой хит

Башкирская песня «Homay» меньше чем за неделю стала мировым хитом. У нее миллионы просмотров в социальных сетях, а также первые строчки музыкальных чартов во многих странах. Трек создала молодая группа AY YOLA. Ее участники на сцене уже не первый год, однако вместе выступать начали недавно. Трио планирует выпустить целый альбом по эпосу «Урал-батыр». О том, что стоит за хитом, а также эксклюзивный фрагмент новой композиции – в нашем сюжете.
Эти кадры известны уже далеко за пределами Башкортостана. Видео с девушкой, поющей про мифическую птицу Хумай, набрало огромную популярность в социальных сетях по всему миру. А в Уфе выступление уже можно было увидеть вживую – перед матчами футбольного клуба «Уфа» и хоккейного «Салавата Юлаева».
Авторы хита – созданная меньше года назад группа AY YOLA. Как признаются участники, посещать спортивные события удается редко: почти все время посвящают работе над проектом.
А это студия – место, где и создаются хиты. Участники группы трудятся здесь с утра и до поздней ночи. Вокальная партия к треку «Хумай» записывалась именно на этом микрофоне.
Голос, в том числе горловое пение – это один из главных инструментов композиции, говорят участники. Руслан Шайхитдинов, также известный как DJ Север, может сыграть практически на всём. За исключением, пожалуй, курая. За него, как и за тексты на башкирском языке, отвечает основатель этно-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.
К 450-летнему юбилею Уфы дуэт отца и дочери написал гимн города. Рината Рамазанова пригласили исполнить партию курая. Сочетание электронной и этнической музыки понравилось всем настолько, что образовался новый коллектив.
Образ мифической птицы Хумай близок всем тюркским народам. Впрочем, трек полюбился слушателям не только из Центральной Азии. Группа уже получила отзывы от фанатов из Турции, Франции и даже Мексики. Там поклонники оживили птицу при помощи нейросетей.
Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан. Сюда у группы запланированы ближайшие гастроли. А вот концерт в Уфе ждать ещё нескоро. Группа хочет представить родной публике полный альбом, состоящий из 12 композиций. Пока выпущены только два сингла. В начале апреля ожидается релиз третьего – «Үгез», лейтмотивом которой станет битва «Урал-батыра» с быком.