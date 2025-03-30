Группа из Башкирии AY YOLA рассказала, как создавала мировой хит

Башкирская песня «Homay» меньше чем за неделю стала мировым хитом. У нее миллионы просмотров в социальных сетях, а также первые строчки музыкальных чартов во многих странах. Трек создала молодая группа AY YOLA. Ее участники на сцене уже не первый год, однако вместе выступать начали недавно. Трио планирует выпустить целый альбом по эпосу «Урал-батыр». О том, что стоит за хитом, а также эксклюзивный фрагмент новой композиции – в нашем сюжете.

Эти кадры известны уже далеко за пределами Башкортостана. Видео с девушкой, поющей про мифическую птицу Хумай, набрало огромную популярность в социальных сетях по всему миру. А в Уфе выступление уже можно было увидеть вживую – перед матчами футбольного клуба «Уфа» и хоккейного «Салавата Юлаева».

Авторы хита – созданная меньше года назад группа AY YOLA. Как признаются участники, посещать спортивные события удается редко: почти все время посвящают работе над проектом.

Когда выходишь с дочкой на сцену, всегда сердце бьется вдвойне быстрей. Ответственность двойная. Это может понять только родитель. Когда ты со своим чадом выходишь на сцену, ты переживаешь не только за себя, но и переживаешь за ребенка. А за ребенка ты переживаешь вдесятерне, если есть такое слово. Руслан Шайхитдинов, музыкальный продюсер группы AY YOLA

А это студия – место, где и создаются хиты. Участники группы трудятся здесь с утра и до поздней ночи. Вокальная партия к треку «Хумай» записывалась именно на этом микрофоне.

Голос, в том числе горловое пение – это один из главных инструментов композиции, говорят участники. Руслан Шайхитдинов, также известный как DJ Север, может сыграть практически на всём. За исключением, пожалуй, курая. За него, как и за тексты на башкирском языке, отвечает основатель этно-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.

С моей стороны идея определенная, которая идет на основе эпоса «Урал-батыр». И мы также работаем плотно с Дианой Кильдиной, она 25 лет изучает эпос «Урал-батыр». Каждый раз, говорит, когда я его читаю, он открывается по-новому. То есть она дает некоторую расшифровку «Урал-батыра», вытаскивая оттуда все основные смыслы. Ринат Рамазанов, солист группы AY YOLA

К 450-летнему юбилею Уфы дуэт отца и дочери написал гимн города. Рината Рамазанова пригласили исполнить партию курая. Сочетание электронной и этнической музыки понравилось всем настолько, что образовался новый коллектив.

Если проводить анализ, то при запуске проекта у меня было 3,5 тысячи подписчиков. Сейчас примерно за неделю-полторы их стало 107 тысяч. Очень много людей поддерживают, очень много пишут комментарии. В основном они все позитивные. Очень хорошо поддержали в Казахстане. Прямо вообще суперские ребята. Мы на это рассчитывали, на такую популярность, но мы ее, наверное, так быстро не ожидали. Адель Шайхитдинова, солистка группы AY YOLA

Образ мифической птицы Хумай близок всем тюркским народам. Впрочем, трек полюбился слушателям не только из Центральной Азии. Группа уже получила отзывы от фанатов из Турции, Франции и даже Мексики. Там поклонники оживили птицу при помощи нейросетей.

Труд датируется 17 веком до нашей эры. И если вы вдумаетесь в эту цифру, то поймете, что на земле ничего не меняется. Ценности остаются теми же, прежними. Может быть, появились телефоны, может быть, появились машины. Но в жизни человека ничего не меняется. А когда это еще подкреплено родной землей, на этом и стоим. Руслан Шайхитдинов, музыкальный продюсер группы AY YOLA