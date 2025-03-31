В Башкирии в лагере открылась смена для детей с диабетом

В подростковом лагере Стерлибашевского района открылась первая смена для детей-диабетиков. Недельный заезд стартовал на базе филиала парка «Патриот». В отряде – 44 ребенка. Программа общая, как и для здоровых детей, но с небольшими коррективами.

К уколам эти дети уже давно привыкли. Кровь из пальца берут самостоятельно. Такой способ позволяет наиболее точно изменить уровень сахара в крови. А еще почти у каждого ребенка на плече – специальный датчик непрерывного мониторинга. Он позволяют отслеживать уровень глюкозы в режиме реального времени.

Это стереотип, что у диабетиков всегда высокий уровень сахара. Бывает и наоборот: концентрация падает до слишком низких значений, что, по словам специалистов, не менее опасно и может привести к коме. В таких случаях съесть сладкое допустимо. Но в аптечке медика есть и специальные препараты.

Дети, болеющие диабетом, умеют сами себе делать уколы с инсулином. Либо при помощи специальной помпы необходимая доза вводится в организм автоматически.

Организатором смены выступили Министерство образования и некоммерческая организация «Диамапы», которая уже не первый год помогает людям с сахарным диабетом. Была проделана большая работа, в том числе и по созданию специального рациона.

Отличительная особенность этой смены – это, конечно же, меню. Если в обычном лагере детей могут побаловать сладким, то здесь из рациона максимально исключили сахар и все, что его содержит. Все калории строго подсчитаны, сочетание продуктов сбалансировано с учётом потребностей диабетиков.

В целом же смена в лагере ничем не отличается от обычного сезонного заезда. В парке «Патриот» Стерлибашевского района на весенних каникулах отдыхают 200 детей, в том числе и здоровых. Для всех подготовили насыщенную программу. Помимо вожатых, в лагере с детьми постоянно находятся три мамы, имеющие опыт компенсации сахарного диабета первого типа.