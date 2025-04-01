Писатель Камиль Зиганшин отмечает 75-летие

Народному писателю Башкортостана Камилю Зиганшину исполнилось 75 лет. Он также известен в республике как кавалер ордена Салавата Юлаева, заслуженный работник культуры России и Башкортостана, лауреат Госпремии Президента России и почётный председатель Регионального отделения Русского географического общества.

Детство и юность его прошли на Дальнем Востоке в военных городках, разбросанных по самым глухим таёжным уголкам Хабаровского и Приморского края. Уже с младших классов он пристрастился к путешествиям, став постарше, в летние каникулы работал в геологических партиях у своего дяди. В студенческие годы регулярно ходил в походы высокой категории сложности. Камиль Зиганшин исколесил всю Башкирию, принимал активное участие в строительстве сетей радио в Западной Сибири.

В своих книгах Камиль Зиганшин рассказывает о повадках диких животных, укладе жизни удэгейцев, эвенков и якутов, нелёгком труде охотника-промысловика, судьбе старообрядческой общины в дебрях Восточно-Сибирской тайги. Мастер пера описывает девственную природу и нравы жителей. Богатый жизненный опыт и наблюдательность помогают ему писать достоверно и поэтично. Собирая материалы для своих книг, путешествует по России и труднодоступным, редко посещаемым местам планеты.