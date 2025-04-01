В Башкирии асфальтобетонные заводы открыли сезон дорожных работ

Асфальтобетонные заводы официально открыли сезон дорожных работ в республике. Уже сегодня в Октябрьском районе Уфы приступили к ямочному ремонту с использованием мелкозернистого асфальта.

В течение дня на проезде от ул. Комсомольской до ул. Лесотехникума планируется уложить порядка 200 тонн. По словам специалистов, используется более прочная смесь, мелкие фракции в составе обеспечивают высокую плотность, минимизируя пустоты и увеличивая срок службы покрытия. За неделю на территории района уложат около 500 тон мелкозернистого асфальта не ямочным, а так называемым сплошным методом.