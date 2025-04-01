В Башкирии прошел открытый турнир по боксу

В Башкортостане прошел открытый турнир по боксу среди юношей на призы главы администрации Иглинского района. Соревнования посвятили Году поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а также 90-летию Иглинского района.

В турнире приняли участие более 180 спортсменов из городов и районов республики, а также Челябинской области. Среди участников — победители и призеры первенства региона, сильнейшие боксеры, которые уже вскоре будут претендовать на попадание в сборную республики. В упорной борьбе в своих весовых категориях победу одержали Назар Дзядевич, Михаил Мизюк, Дмитрий Белоногов, Павел Степанкин, Аскар Сафин, Илья Жирнов.