Священник из Башкирии получил автомобиль для служения в зоне СВО

Народный фронт передал полковому священнику Алкинской инженерно-саперной бригады автомобиль УАЗ-Патриот. Так отец Рафаил сможет быстрее передвигаться между подразделениями для совершения богослужений. На передовой отец Рафаил крестит, исповедует, проводит молебны. По словам батюшки, в день бывает по пять бойцов принимают крещение.

Богослужения отец Рафаил проводит прямо на позициях, часто под обстрелами. За день, переезжая из одного подразделения в другое, преодолевает десятки километров. К слову, победитель конкурса Народного фронта на самое трогательное поздравление ко Дню защитника Отечества Виктория Пивоварцева отдала отцу Рафаилу свой приз — пауэрбанк от военкора Алексея Кручинина. Чтобы всегда оставаться на связи.