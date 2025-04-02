В Уфе прошла публичная защита конкурса «Трезвое село»

В Уфе прошла публичная защита презентаций участников республиканского конкурса «Трезвое село». Свои проекты первыми представляли малые населенные пункты. Это те, кто одержал победу на муниципальном этапе. Оценивало их жюри, в состав которого вошли представители различных министерств и ведомств.
Участники демонстрировали видеоролики о своем селе, рассказывали о своей деятельности по благоустройству и пропаганде трезвости. Везде проходили культурные и спортивные мероприятия. К организации подключались и сельчане, и предприниматели, и земляки, живущие в других регионах. А главное — неравнодушие молодежи.
Конкурс «Трезвое село» проводит Всемирный Курултай башкир на грант Главы Башкортостана. В этом году в финал проекта вышли более 5 десятков сел и деревень. Победители будут определены в 4 номинациях: малые, средние, большие и крупные населенные пункты.