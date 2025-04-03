Эксперты прокомментировали признание городов Башкирии благоприятными для проживания

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале. При этом городская среда получает положительную оценку, если индекс качества составляет 181 и более баллов. Все, а это 21 город республики, набрали высокие результаты, в тройке лидеров Туймазы, Салават, Уфа.

Очередное признание со стороны федерального Минстроя наших городов, общественных пространств комфортными и удобными для проживания, благоприятными для людей – это результат слаженной работы команды Хабирова по участию в программах по улучшению жизни граждан. Любой житель Башкортостана должен чувствовать улучшение городской среды, участвуя в обсуждении, в различных федеральных и региональных программах. Мне кажется, это закономерное признание.

Если в 2018 году городов благоприятных для жизни было всего 6, в 2023-м уже 17, то теперь в список впервые вошли все города республики. А Уфа и вовсе в рейтинге городов-миллионников страны заняла пятое место по качеству городской среды. Глава республики отметил, что работа по улучшению инфраструктуры будет продолжена. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в порядок 164 общественных территории, 94 из которых – при поддержке федерального бюджета.