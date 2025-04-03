Эксперты прокомментировали признание городов Башкирии благоприятными для проживания

Высокий индекс качества городской среды, который получили все города Башкортостана, объясняется слаженной работой руководства региона, отмечают эксперты. Благоприятность для проживания людей рассчитывается на основании 36 параметров, включая благоустройство, безопасность, общественный транспорт и дороги, доступную среду для маломобильных граждан.
Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале. При этом городская среда получает положительную оценку, если индекс качества составляет 181 и более баллов. Все, а это 21 город республики, набрали высокие результаты, в тройке лидеров Туймазы, Салават, Уфа.
Если в 2018 году городов благоприятных для жизни было всего 6, в 2023-м уже 17, то теперь в список впервые вошли все города республики. А Уфа и вовсе в рейтинге городов-миллионников страны заняла пятое место по качеству городской среды. Глава республики отметил, что работа по улучшению инфраструктуры будет продолжена. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано привести в порядок 164 общественных территории, 94 из которых – при поддержке федерального бюджета.