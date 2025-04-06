Минстрой России признал все города Башкирии благоприятными для проживания

Все города Башкортостана признали благоприятными для проживания. Именно такую оценку дали специалисты Министерства строительства России на основании 36 параметров. Они анализировали благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду в населенных пунктах. Также республика вошла в десятку регионов страны по качеству жизни населения в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Об изменениях в Башкортостане и о том, как они отражаются на жителях, – в нашем сюжете.
Площадь первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае, «Шагни за горизонт» в Белорецке, цветущий берег Мелеуза, обновлённый парк Лесоводов в Уфе, сад Аксакова, Кашкадан, Нефтехимиков и множество других скверов в разных частях республики. Общественные пространства региона в течение последних лет изменились до неузнаваемости.
Учитывают интересы всех жителей. Комфортные условия создают как для спокойного, так и для активного отдыха.
Эксперты Минстроя России признали все города Башкортостана комфортными для проживания. Специалисты анализировали множество параметров: благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду. Теперь в списке 21 населенный пункт, а ведь в 2018 их было всего шесть. Уфа и вовсе вошла в пятерку городов-миллионников по качеству городской среды.
Эксперты подчеркивают заинтересованность властей Башкортостана в развитии крупных и малых городов. Обновленные и с нуля созданные общественные пространства привлекают не только туристов.
Всего же по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025-м намерены привести в порядок более 160 парков и скверов. В этом году начнут реконструировать и парк имени Ленина в центре Уфы. По проекту здесь появятся детские площадки. Также высадят деревья, отремонтируют чаши фонтанов, заменят дорожное покрытие и инженерные сети. А на входе в общественное пространство со стороны улицы Заки Валиди предлагают восстановить историческую арку. Закладной камень и четыре стелы, демонстрирующие государственные награды Башкирской АССР, сохранят своё местоположение.
По рейтингу качества жизни Башкортостан вошел в десятку регионов России. Эти данные приводят представители Агентства стратегических инициатив.
Эксперты АСИ высоко оценили социально-экономическое развитие Башкортостана. В регионе улучшились показатели оказания медицинской помощи, получения госуслуг, образования, транспортной доступности, состояния дорог, а также жилищных условий. В верхние строчки рейтинга попали Дюртюлинский, Ишимбайский и Иглинский районы.
Впрочем, есть показатели, над которыми еще предстоит поработать. Это вопросы социальной защиты, занятость педагогов административной деятельностью, обучение в две смены. Также для повышения качества жизни в Башкортостане сформируют команду сервис-дизайнеров, которые будут знать всё о мерах поддержки, льготах, смогут подсказать гражданам, как поступать и куда обращаться при любых жизненных ситуациях.