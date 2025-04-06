Минстрой России признал все города Башкирии благоприятными для проживания

Все города Башкортостана признали благоприятными для проживания. Именно такую оценку дали специалисты Министерства строительства России на основании 36 параметров. Они анализировали благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду в населенных пунктах. Также республика вошла в десятку регионов страны по качеству жизни населения в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Об изменениях в Башкортостане и о том, как они отражаются на жителях, – в нашем сюжете.

Площадь первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае, «Шагни за горизонт» в Белорецке, цветущий берег Мелеуза, обновлённый парк Лесоводов в Уфе, сад Аксакова, Кашкадан, Нефтехимиков и множество других скверов в разных частях республики. Общественные пространства региона в течение последних лет изменились до неузнаваемости.

Чисто стало, инфраструктура такая красивая, везде туалеты стали появляться. Как минимум для детей, для катания на скейтах, на самокатах вот эти классные штуки появились. Айгуль Газизуллина

Город преображается в совокупности весь. То есть и люди приезжают из других городов, и гости очень довольны. Дмитрий Жданов

Учитывают интересы всех жителей. Комфортные условия создают как для спокойного, так и для активного отдыха.

Это результат планомерной системной работы руководства, мы часто бываем в городах и муниципалитетах республики, и действительно видно, какой прогресс проходят наши населенные пункты, там хочется жить, там хочется гулять. Там хочется оставаться и творить. Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан

Эксперты Минстроя России признали все города Башкортостана комфортными для проживания. Специалисты анализировали множество параметров: благоустройство, безопасность, общественный транспорт, дороги, доступную среду. Теперь в списке 21 населенный пункт, а ведь в 2018 их было всего шесть. Уфа и вовсе вошла в пятерку городов-миллионников по качеству городской среды.

У всех у нас, безусловно, есть какие-то претензии к тому городу, в котором мы живём, но это не потому, что мы не любим свой город, а потому что мы любим свой город. И хотим, чтобы он стал самым лучшим. И этот рейтинг – показатель того, что власть действительно работает объективно на то, чтобы наши города становились комфортнее, безопаснее, удобнее и интереснее для жизни. Валериан Гагин, руководитель центра современного искусства «Облака»

Эксперты подчеркивают заинтересованность властей Башкортостана в развитии крупных и малых городов. Обновленные и с нуля созданные общественные пространства привлекают не только туристов.

Это и развитие своих творческих способностей, и желание здесь жить, создавать семьи, приезжать сюда на работу и учёбу. Многие недооценивают влияние городской инфраструктуры парков, но, по сути, именно она создает ту глобальную экосистему жизни, благодаря которой нам становится всё удобнее, всё комфортнее, всё приятнее находиться как в отдельных городах. Арсен Шаяхметов, политолог, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республики Башкортостан

Всего же по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025-м намерены привести в порядок более 160 парков и скверов. В этом году начнут реконструировать и парк имени Ленина в центре Уфы. По проекту здесь появятся детские площадки. Также высадят деревья, отремонтируют чаши фонтанов, заменят дорожное покрытие и инженерные сети. А на входе в общественное пространство со стороны улицы Заки Валиди предлагают восстановить историческую арку. Закладной камень и четыре стелы, демонстрирующие государственные награды Башкирской АССР, сохранят своё местоположение.

По рейтингу качества жизни Башкортостан вошел в десятку регионов России. Эти данные приводят представители Агентства стратегических инициатив.

За четыре года мы совершили рывок в рейтинге качества жизни. Башкортостан поднялся с 40-й до 10-й позиции. В результате активной работы с АСИ в рамках проекта «Открыты для всех» 80 компаний региона подключились к национальным инклюзивным договорам. Вместе запускаем программу абилитации и реабилитации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эксперты АСИ высоко оценили социально-экономическое развитие Башкортостана. В регионе улучшились показатели оказания медицинской помощи, получения госуслуг, образования, транспортной доступности, состояния дорог, а также жилищных условий. В верхние строчки рейтинга попали Дюртюлинский, Ишимбайский и Иглинский районы.

И это, конечно же, говорит, Радий Фаритович, о вашем же системном подходе и о работе всей вашей команды. По сравнению с 2022 годом результат улучшился на семь пунктов. В частности, по направлению «чистота и экология» республика также значительно выросла. Игорь Карачин, первый заместитель генерального директора, руководитель аппарата Агентства стратегических инициатив