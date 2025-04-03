В Башкирии в рамках весенней кампании призовут более 6,5 тыс. человек

Более 6,5 тыс. человек призовут в Башкортостане в рамках весенней призывной кампании. Сейчас будущие защитники проходят медицинскую комиссию, их обеспечат обмундированием и продовольствием.

Новобранцы из нашей республики пополнят все рода и виды войск Вооруженных сил России. Их направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную технику, получат учётную специальность, а после продолжат службу, которая длится ровно один год.