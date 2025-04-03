Марат Хуснуллин прокомментировал важность индекса качества городской среды

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин отметил важность индекса качества городской среды. Это полезный инструмент для определения дальнейшего вектора работы по улучшению жизни горожан.
По результатам 2024 года число российских городов с благоприятной городской средой увеличилось до 920. В Башкирии благоприятными для проживания признаны все города. При этом Уфа по качеству городской среды вошла в топ-5 среди городов-миллионников.
Как передаёт ИА «Башинформ» слова вице-премьера, прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в России составляет уже 30%.
Комментируя результаты рейтинга, Глава Башкирии отметил, что количество городов с благоприятной для жизни средой в республике росло все последние годы. Так, в 2018 году их было всего шесть, по итогам 2023 года — уже 17, в 2024-м — 21 город.
Глава региона сообщил, что в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике планируют благоустроить 164 общественных территории, 94 из которых — при поддержке федерального бюджета.