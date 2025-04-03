Марат Хуснуллин прокомментировал важность индекса качества городской среды

Это не значит, что мы достигли цели и можем почивать на лаврах. Мы действительно многого добились в части благоустройства городов и сел республики, в каждом нашем городе и районе появились прекрасные парки, новые точки притяжения для жителей. Но и сделать еще предстоит немало.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан